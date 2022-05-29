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В Україні знищили понад 30% сучасних танків Росії, - МВС

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В Україні знищили понад 30% сучасних танків Росії, - МВС
Українські захисники за три місяці знищили близько третини сучасних танків Росії.

Про це розповів радник міністра внутрішніх справ України Віктор Андрусів, передає Цензор.НЕТ із посиланням на  24 канал.

"До війни проти України у Росії було на озброєнні близько трьох тисяч сучасних танків, і вже більше 30% знищили наші захисники за три місяці війни. Ну, за шість місяців ця цифра тільки збільшиться", - переконаний Віктор Андрусів.

За його словами, використання танків Т-62 виглядає як агонія: "Невідомо, скільки вона триватиме, але добре, що ми її бачимо"

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Топ коментарі

  • Иван Шумейко
    Россиянам вобще похрен на свои военные потери. Ведь дохнут их солдаты-контрактники. тоесть добровольно за хорошие деньги кто пошел воевать заранее зная риск. Вот если введут насильную мобилизацию-тогда мнение россиян поменяется. Но и без мобилизации думаю в парашке из бедных регионов наберут еще тысячь-100-300 наемников по коньтракту. А вот потеря военной техники и ракет-этодействительно ощутимо для Параши Как и возможные потери от нефтегазоэкспорта-если ЕС таки введет эмбарго А жизнь людей в Парашке-она всегда ничего не стоила и никому не интересна
  • Maxim Ak-Murza
    Не, русня начинает шось подозревать только когда туалетную бумагу видит только в колбасе, а колбасу - только по великим праздникам, как экспонат на столе.
  • Дмитрий Иванов 933bda32
    Причём советники Монастырского у нас "специалисты" по всему: по танкам, по крылатым ракетам, по делам в кабинете Хутина, по ведению боевых действий, только вот что-то собственно новостей по борьбе с преступностью маловато
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