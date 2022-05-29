В Україні знищили понад 30% сучасних танків Росії, - МВС

Українські захисники за три місяці знищили близько третини сучасних танків Росії.

Про це розповів радник міністра внутрішніх справ України Віктор Андрусів, передає Цензор.НЕТ із посиланням на 24 канал.

"До війни проти України у Росії було на озброєнні близько трьох тисяч сучасних танків, і вже більше 30% знищили наші захисники за три місяці війни. Ну, за шість місяців ця цифра тільки збільшиться", - переконаний Віктор Андрусів.

За його словами, використання танків Т-62 виглядає як агонія: "Невідомо, скільки вона триватиме, але добре, що ми її бачимо"

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