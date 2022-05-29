На період війни ціни на газ для населення мають залишитися без змін, - ОП
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На час війни ціна на газ для українського населення не буде змінюватися.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це заступник керівника офісу президента України Кирило Тимошенко написав у Telegram-каналі.
"На період війни ціни на газ для населення мають залишитися без змін", - зазначив Тимошенко.
За його словами, варіанти компенсації державою між ринковою вартістю газу та чинним тарифом для споживачів підприємств ТКЕ зараз аналізуються, і будуть запропоновані на розгляд Верховної Ради.
"Основна мета законопроекту, який зараз розробляється, - збереження чинних тарифів на газ та тепло для населення як мінімум на час війни", - додав Тимошенко.