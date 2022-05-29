Новини • Агресія Росії проти України, Війна

На період війни ціни на газ для населення мають залишитися без змін, - ОП

2 09439
На період війни ціни на газ для населення мають залишитися без змін, - ОП
На час війни ціна на газ для українського населення не буде змінюватися.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заступник керівника офісу президента України Кирило Тимошенко написав у Telegram-каналі.

"На період війни ціни на газ для населення мають залишитися без змін", - зазначив Тимошенко.

За його словами, варіанти компенсації державою між ринковою вартістю газу та чинним тарифом для споживачів підприємств ТКЕ зараз аналізуються, і будуть запропоновані на розгляд Верховної Ради.

"Основна мета законопроекту, який зараз розробляється, - збереження чинних тарифів на газ та тепло для населення як мінімум на час війни", - додав Тимошенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна просить Німеччину призупинити "Північний потік-1", - голова Оператора ГТС Макогон

Топ коментарі

  • Ololosh Ololoshko
    А когда это Администрация Президента или Секретариат Президента начали отвечать за цены на газ ??? Совсем кукухой поехали? А чего, например, не Держстат ? Там може тоже что то по этому поводу скажут? Очень жду !

    Конченые...
  • DemianBond 2cbb79cc
    а потом как ипанем все и сразу. Но автономку хер вам в панельном доме, только отдельную котельную и закон об конфискации майна за коммунальные долги.
  • Evgeniy Petrenko
    Всі давно знають- в Україні достатньо свого газу, який видобувається на родовищах Харківщини, Полтавщини та Закарпаття. Подейкують, що собівартість його видобутку біля 1000 грн. за тисячу кубометрів. За Конституцією, надра належать народу України. Нафта видобувається також. Чи не час нарешті дати народу відповідь- хто і на яких підставах барижить нашими надрами?
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини