Українські сили в Сєверодонецьку перебувають у складній оборонній позиції, - керівник ВЦА Стрюк

Українські сили перебувають у "складній оборонній позиції" в Сєверодонецьку, бої тривають на околицях міста, найзапекліші битви – в районі автовокзалу та готелю "Мир".

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив керівник військово-цивільної адміністрації Сєверодонецька Олександр Стрюк, якого цитує CNN

"Справжня битва - в районі головного автовокзалу… Наші військові перебувають у жорсткій оборонній позиції. Місто постійно зазнає обстрілів. Гуманітарний штаб, який розташований у місті, сьогодні практично знерухомлений, тому що пересуватися містом небезпечно, робота штабу припинена", - йдеться в повідомленні.

Одні з найзапекліших боїв велися навколо готелю "Мир" на околиці міста.

Зазначається, що в місті не працює мобільний зв'язок та відключено електрику. Як повідомляється, в місті близько шести-семи колодязів, і "вкрай небезпечно, що щойно люди зберуться по воду, там почнеться обстріл".

Стрюк, однак, висловив деяку впевненість у тому, що місто зможе протриматися з деякими обмеженими запасами. Наразі ще є можливості для доставки вантажів, але це "вкрай складно".

Евакуація дуже небезпечна, пріоритет - для поранених. У місті доступний лише початковий рівень медичної допомоги.

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