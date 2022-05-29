Українські сили в Сєверодонецьку перебувають у складній оборонній позиції, - керівник ВЦА Стрюк
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив керівник військово-цивільної адміністрації Сєверодонецька Олександр Стрюк, якого цитує CNN
"Справжня битва - в районі головного автовокзалу… Наші військові перебувають у жорсткій оборонній позиції. Місто постійно зазнає обстрілів. Гуманітарний штаб, який розташований у місті, сьогодні практично знерухомлений, тому що пересуватися містом небезпечно, робота штабу припинена", - йдеться в повідомленні.
Одні з найзапекліших боїв велися навколо готелю "Мир" на околиці міста.
Зазначається, що в місті не працює мобільний зв'язок та відключено електрику. Як повідомляється, в місті близько шести-семи колодязів, і "вкрай небезпечно, що щойно люди зберуться по воду, там почнеться обстріл".
Стрюк, однак, висловив деяку впевненість у тому, що місто зможе протриматися з деякими обмеженими запасами. Наразі ще є можливості для доставки вантажів, але це "вкрай складно".
Евакуація дуже небезпечна, пріоритет - для поранених. У місті доступний лише початковий рівень медичної допомоги.