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Окупанти намагаються підлатати флот і підняти із дна Чорного моря свій потоплений "Раптор", - ОК "Південь"

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Окупанти намагаються підлатати флот і підняти із дна Чорного моря свій потоплений "Раптор", - ОК "Південь"
Росіяни намагаються витягти з Чорного моря свій потоплений катер "Раптор".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ОК "Південь".

"Корабельні угруповання в Чорному морі тримають актуальною загрозу ракетних ударів, а під її прикриттям намагаються організовувати рятувально-підйомні роботи біля острова Зміїний із вилучення з-під води ураженого десантного швидкісного катера типу "Раптор"… Відчутно зменшену кількість корабельно-катерного складу Чорноморського флоту рашисти намагаються підлатати "потопельниками"", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, після підняття "Раптора" росіяни планують відправити його в пункт базування Донузлав.

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Топ коментарі

  • Яр Холодний
    Треба "допомогти" Не так вже й багато у кацапів рятувальних суден, здатних займаться під"йомом "потопельників" (Маленька аналогія - на відміну від Червоної Армії, німці мали у військах велику кількість броньованих ремонтно-евакуаційних машин Саме вони займалися евакуацією підбитої техніки з поля бою та її відновленням У ЧА цим займалися бойові машини - втрачаючи ресурс і час та підготовлені до бою екіпажі (адже під час евакуації противник теж може обстрілювать!) Так при підбитті тягача втрачалися лише двигун ходова і механік-водій А при використанні бойової машини - втрачалася бойова одиниця )
    У кацапів на морі зараз - та сама ситуація Вибить у них евакуаційні засоби - і вони змушені будуть задіять бойові кораблі А це - не тільки тимчасове відволікання від виконання бойових завдань, але й "підставляння під удар" Бо одночасно піднімать судно і відбиваться від противника набагато важче, ніж просто воювать! Це все одно, коли снайпер не вбиває ворога, а тільки сильно ранить На його крики збігаються наві "цілі" що будуть "підставляться", поки будуть надавать допомогу пораненому
  • Валерий Коломиец 6a8f7b0f
    Так може вже час гарпуни застосувати по цій групі кораблів, що тусить біля Зміїного.
    Чи гарпуни лише для гучних піар заяв голови Одеської ВЦА?
  • Олег Іванів 00188d35
    Чому по Зміїному перестали завдавати удари?
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