Окупанти намагаються підлатати флот і підняти із дна Чорного моря свій потоплений "Раптор", - ОК "Південь"
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Росіяни намагаються витягти з Чорного моря свій потоплений катер "Раптор".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ОК "Південь".
"Корабельні угруповання в Чорному морі тримають актуальною загрозу ракетних ударів, а під її прикриттям намагаються організовувати рятувально-підйомні роботи біля острова Зміїний із вилучення з-під води ураженого десантного швидкісного катера типу "Раптор"… Відчутно зменшену кількість корабельно-катерного складу Чорноморського флоту рашисти намагаються підлатати "потопельниками"", - йдеться в повідомленні.
Як зазначається, після підняття "Раптора" росіяни планують відправити його в пункт базування Донузлав.