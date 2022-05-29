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Росія легковажно витрачає бойову міць на взяття Сєверодонецька, - американський Інститут вивчення війни

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Росія легковажно витрачає бойову міць на взяття Сєверодонецька, - американський Інститут вивчення війни
Захоплення Сєвєродонецька дозволить Москві заявити, що вона повністю захопила Луганську область. Однак це не принесе Росії жодної іншої істотної військової або економічної вигоди.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані Інституту вивчення війни (ISW).

Сєверодонецьк важливий для окупантів на цьому етапі війни насамперед тому, що це останній великий населений пункт у Луганській області, який не контролюється росіянами.

"Вони платять за свій нинішній тактичний успіх на Донбасі ціну, яка не відповідає будь-якій реальній вигоді після взяття міста. Москва залучила сили, техніку і матеріальну частину по всіх інших напрямках для досягнення цієї єдиної мети", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що Москва "легковажно витрачає бойову міць на взяття міста".

Крім того зауважується, що українські військові зазнають серйозних втрат у битві за Сєверодонецьк і зіткнулися з найсерйознішим викликом з часу блокади "Азовсталі" в Маріуполі, і цілком можуть зазнати серйозної тактичної поразки найближчими днями в разі падіння Сєверодонецька, хоча такий результат ніяк не гарантований.

Захоплення Сєверодонецька може допомогти в завоюванні решти Донецької області тільки в тому випадку, якщо дасть росіянам імпульс для побудови послідовних операцій, але битва за Сєверодонецьк, найімовірніше, буде запобігати продовженню великомасштабних російських наступальних операцій.

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Росіяни зосередили набагато більшу частину своїх наступальних бойових сил для взяття Сєверодонецька, ніж українці, формуючи "градієнт виснаження" в цілому на користь Києва. Українці також продовжують отримувати припаси і техніку від своїх союзників, яким би повільним і обмеженим не був цей потік.

Росіяни, навпаки, продовжують виявляти явні ознаки того, що вони спалюють наявні в них резерви живої сили та техніки, і немає причин очікувати полегшення найближчими місяцями. Російські війська протягом кількох тижнів не могли просунутися на жодному іншому напрямку і здебільшого навіть не намагалися це зробити.

Якщо російські війська, що застрягли на другорядних напрямках, втратять волю до бою, оскільки битва за Сєверодонецьк поглинає більшу частину доступних Росії засобів, Україна може мати шанс розпочати серйозні контрнаступи з хорошими шансами на успіх. Ця перспектива невизначена, і Україна може не мати можливості скористатися нагодою, навіть якщо вона з’явиться.

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Топ коментарі

  • Яр Холодний
    Вирішили вчені порівнять "АйКью" шимпанзе і кацапа Привели мавпу у вольєр Там росте плодове дерево Поряд поклали жердину Мавпа походила навкруги дерева Спробувала потрусить дерево Плоди не падають Спробувала вилізти на нього, щоб до плодів добраться Не вийшло Походила, подумала Побачила жердину Взяла в руки і назбивала плодів
    Привели кацапа Той спробував потрусить Не падають плоди Знову трусить - вже сильніше Не виходить! Йому підказують - подумай!" У відповідь - "А **** думать?! Трясти нада!!!"
    У ІІ Світовій війні кацапам було головне - "Взять висоту!" Німці призвичаїлися Залишали на висоті кулеметників Вони клали піхоту, яка йшла в атаку, вогнем, а потім приховано відходили Кацапи накривали висоту артилерією, а за "вогняним валом" гнали піхоту "УРА!!! Висоту взяли!" І займали залишені німцями окопи А ті , по зарані пристріляних координатах, наносили артудар!
  • Super Gut
    ти своє життя зберіг втікши у мирну Швейцарію, а чому захисники України мають гинути, бо тобі хочеться шоу?
  • Advokat Savchuk
    Зовсім не легковажно. Там утворять совєти лнр, днр, на заході знайдуться або вже є доброжелаьєлі котрі будуть навязувати черговий мінськ, політичні шляхи, різні формули. І ***** не треба буде воювати за Донбас, усе прораховано і куплено, не здивуюсь коли наші сракокавадітелі на це погодяться
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