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У результаті наступальних дій українських підрозділів окупанти змушені зайняти оборону на невигідних рубежах на Південнобузькому напрямку, - Генштаб ЗСУ

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У результаті наступальних дій українських підрозділів окупанти змушені зайняти оборону на невигідних рубежах на Південнобузькому напрямку, - Генштаб ЗСУ
На Південнобузькому напрямку армія РФ зазнала втрат та зайняла оборону на невигідних рубежах у районі населеного пункту Костромка.

Про це йдеться в зведенні Генштабу ЗСУ станом на ранок 29 травня, передає Цензор.НЕТ.

Російські окупанти здійснили вогневе ураження цивільної інфраструктури в районах населених пунктів Лимани, Степова Долина, Луч, Партизани, Червоний Яр, Трудолюбівка та інших", - йдеться в повідомленні.

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Топ коментарі

  • 5 копійок
    САУ Цезар на фронті колошматять рашистів.
  • Бенина Мама
    "армія РФ ... зайняла оборону на невигідних рубежах у районі населеного пункту Костромка."
    Кострома бы лучше в этой новости смотрелась, но то, что орков погнали из района Снегуривки- гуд !!!
  • Advokat Savchuk
    Слава зсу, нгу, дпс, поліціі ! Вони героі, воювати в тих умов про які не розкаже арестович це більше як героізм. Вони врятували Украіну в перші дні, і три місяці до тепер. В те що иозповідають люди з фронту неможливо повірити. Не звинувачуйте армію в пройобах, це питання до політ.керівництва і деяких воєнних чинуш
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