У результаті наступальних дій українських підрозділів окупанти змушені зайняти оборону на невигідних рубежах на Південнобузькому напрямку, - Генштаб ЗСУ
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На Південнобузькому напрямку армія РФ зазнала втрат та зайняла оборону на невигідних рубежах у районі населеного пункту Костромка.
Про це йдеться в зведенні Генштабу ЗСУ станом на ранок 29 травня, передає Цензор.НЕТ.
Російські окупанти здійснили вогневе ураження цивільної інфраструктури в районах населених пунктів Лимани, Степова Долина, Луч, Партизани, Червоний Яр, Трудолюбівка та інших", - йдеться в повідомленні.