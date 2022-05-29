Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 30 150 осіб, 207 літаків, 174 гелікоптери, 1338 танків та 3270 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Війська РФ, які вдерлися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 29 травня втрати особового складу противника становлять приблизно 30 150 осіб.