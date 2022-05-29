Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 30 150 осіб, 207 літаків, 174 гелікоптери, 1338 танків та 3270 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА
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Війська РФ, які вдерлися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 29 травня втрати особового складу противника становлять приблизно 30 150 осіб.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 29.05 орієнтовно становлять:
особового складу - близько 30 150 (+150) осіб ліквідовано,
танків - 1338 (+8) од,
бойових броньованих машин - 3270 (+12) од,
артилерійських систем - 631 (+3) од,
РСЗВ - 203 (+0) од,
засоби ППО - 93 (+0) од,
літаків - 207 (+0) од,
гелікоптерів - 174 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 504 (+1),
крилаті ракети - 116 (+0),
кораблі /катери - 13 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн - 2240 (+14) од,
спеціальна техніка - 48 (+0).
"Найбільші втрати противника (минулої доби) спостерігалися на Бахмутському напрямку. Дані уточнюються", - зазначають у Генштабі.