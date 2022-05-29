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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 30 150 осіб, 207 літаків, 174 гелікоптери, 1338 танків та 3270 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

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Війська РФ, які вдерлися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 29 травня втрати особового складу противника становлять приблизно 30 150 осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 29.05 орієнтовно становлять:

особового складу - близько  30 150 (+150) осіб ліквідовано,

танків - 1338 (+8) од,

бойових броньованих машин - 3270 (+12) од,

артилерійських систем - 631 (+3) од,

РСЗВ - 203 (+0) од,

засоби ППО - 93 (+0) од,

літаків - 207 (+0) од,

гелікоптерів - 174 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 504 (+1),

крилаті ракети  - 116 (+0),

кораблі /катери  - 13 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 2240 (+14) од,

спеціальна техніка  - 48 (+0).

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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 30 150 осіб, 207 літаків, 174 гелікоптери, 1338 танків та 3270 броньованих машин 01

"Найбільші втрати противника (минулої доби) спостерігалися на Бахмутському напрямку. Дані уточнюються", - зазначають у Генштабі.

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Топ коментарі

  • Яр Холодний
    Появилось на Донбассе новое подразделение - «Русское православное воинство»… Проверили - в составе татары, чеченцы - мусульмане, буряты - буддисты. Только один «русский»… И тот «Отче наш…» не знает…
  • 5 копійок
    Їдуть татарин, бурят, чеченець, мордвин...
    Запитання: хто за кермом?
    Відповідь: водій рефрижератора.
  • Alex Sav 8157c114
    нам сонца не надо
    нам путлер посветит
    нам хлеба не надо
    в могилу хотим
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