Нафтопровід "Дружба" можуть виключити з пакету санкцій, щоб домовитися з Угорщиною, - Bloomberg
Про це пише Bloomberg, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Громадське".
Таким чином Євросоюз намагається задовольнити заперечення Угорщини та дійти згоди в пригальмованому пакеті санкцій.
Ця пропозиція дасть Угорщині, яка виступає проти ембарго, більше часу на пошук технічного рішення, яке задовольнить її потреби в енергії. Це також розвʼяже проблеми інших країн, які не мають виходу до моря, зокрема Словаччини та Чехії.
Як пише Bloomberg, країни-члени ЄС поступово, протягом шести місяців, припинятимуть імпорт нафти морськими шляхами з РФ. Імпорт нафтопродуктів — протягом восьми місяців.
Єврокомісія також запропонувала обмежити реекспорт російської нафти, яку постачають нафтопроводом до інших країн-членів або треті країни.
Пакет санкцій вимагає підтримки всіх держав-членів. Кілька країн раніше виступали проти розрізнення морських і трубопровідних постачань через побоювання, що такий поділ є несправедливим, оскільки це непропорційно вплине на їхні постачання.