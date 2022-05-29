Нафтопровід "Дружба" можуть виключити з пакету санкцій, щоб домовитися з Угорщиною, - Bloomberg

У Європейській комісії запропонували з проєкту ембарго щодо росії тимчасово виключити ключовий нафтопровід "Дружба". Посли ЄС можуть обговорити переглянутий пакет санкцій сьогодні, 29 травня.

Про це пише Bloomberg, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Громадське".

Таким чином Євросоюз намагається задовольнити заперечення Угорщини та дійти згоди в пригальмованому пакеті санкцій.

Ця пропозиція дасть Угорщині, яка виступає проти ембарго, більше часу на пошук технічного рішення, яке задовольнить її потреби в енергії. Це також розвʼяже проблеми інших країн, які не мають виходу до моря, зокрема Словаччини та Чехії.

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Як пише Bloomberg, країни-члени ЄС поступово, протягом шести місяців, припинятимуть імпорт нафти морськими шляхами з РФ. Імпорт нафтопродуктів — протягом восьми місяців.

Єврокомісія також запропонувала обмежити реекспорт російської нафти, яку постачають нафтопроводом до інших країн-членів або треті країни.

Пакет санкцій вимагає підтримки всіх держав-членів. Кілька країн раніше виступали проти розрізнення морських і трубопровідних постачань через побоювання, що такий поділ є несправедливим, оскільки це непропорційно вплине на їхні постачання.