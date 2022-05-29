У Запорізькій області 25 466 споживачів лишились без електропостачання, а 71 117 абонентів без газу, - ОВА

Через постійні обстріли РФ у Запорізькій області пошкоджені лінії електропостачання та газоводи.

Про це повідомляють у Запорізькій ОВА, передає Цензор.НЕТ.

"На сьогодні, 29 травня, через пошкодження ліній електропостачання, опор та обладнання без електропостачання 25 466 споживачів у 82 населених пунктах Запорізької області. Сьогодні зранку внаслідок активних бойових дій додалося пошкоджень електромереж на території обслуговування Пологівського та Оріхівського районних відділень, внаслідок чого повністю знеструмлено 849 та 1 861 споживач відповідно", - йдеться у повідомленні.

Разом з тим, минулої доби ПАТ "Запоріжжяобленерго" відновило енергопостачання 1 732 споживачів у Пологівському та 290 абонентів у Запорізькому районах, знеструмлених напередодні. Проведенню аварійно-відновлювальних робіт на решті території області перешкоджають активні бойові дії та відсутність доступу до місць пошкоджень електромереж.

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"На сьогодні по області без газопостачання знаходиться 71 117 абонентів у 91 населеному пункті області. Залишаються відключеними від газопостачання 48 населених пунктів Бердянського та Мелітопольського районів через пошкодження магістрального газопроводу на території Донецької області. Також, сьогодні зранку через завдані внаслідок ведення інтенсивних бойових дій пошкодження перекрито засувку на розподільному газопроводі середнього тиску білля мосту через р. Конка між м. Оріхів та с. Преображенка. Без газопостачання залишилися 848 абонентів с. Преображенка Пологівського району", - додають у ОВА.

За наявною інформацією на сьогодні внаслідок обстрілів у м. Оріхів пошкоджено водопровідні мережі. Крім того, у м. Гуляйполе та прилеглих сільських населених пунктах Пологівського району, смт Степногірськ та прилеглих сільських населених пунктах Василівського району відсутнє водопостачання.