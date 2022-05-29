Упродовж минулої доби піротехніки обстежили 955 га території та знешкодили 871 вибухонебезпечний предмет, - ДСНС

Протягом доби, 28 травня, піротехніки ДСНС обстежили 955 га території та знешкодили 871 вибухонебезпечний предмет.

Як передає Цензор.НЕТ, про це інформує пресслужба ДСНС.

Загалом упродовж доби піротехнічні підрозділи залучалися 155 разів.

Як повідомили в ДСНС, найчастіше піротехніки працювали: у Харківській області - 4650 разів,

на Київщині – 2546,

на Чернігівщині – 1531,

на Миколаївщині – 1339,

на Черкащині – 773,

на Сумщині – 565.

Від початку військового вторгнення РФ, за даними ДСНС, було знешкоджено 124 256 вибухонебезпечних предметів. У тому числі - 1983 авіаційні бомби. Обстежили 25 727 га території.

"У разі виявлення підозрілого предмету або вибухівки одразу повідомляйте - 101 або 102", - нагадали в ДСНС.

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