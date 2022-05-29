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Контрнаступ ЗСУ триває на всіх напрямках, де це можливо та необхідно, - ОК "Схід"

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Контрнаступ ЗСУ триває на всіх напрямках, де це можливо та необхідно, - ОК "Схід"
Збройні сили України ведуть контрнаступальні дії на всіх напрямках, де це можливо і необхідно. Відповідне рішення ухвалюється на найвищому рівні.

Про це в ефірі національного телемарафону повідомив речник оперативного командування "Схід" Ілько Божко, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, українські захисники роблять все, щоб стримати ворога.

"Треба розуміти, де це можливо і необхідно триває контрнаступ на усіх напрямках. Варто це розуміти, ЗСУ використовує всі можливості, щоб не просто стримати ворога, а припинити його руйнівну діяльність", – зазначив Божко.

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Топ коментарі

  • Вова БК
    Їбашьте, хлопці
  • Al-Goritm Ain-Moment
    Віримо в ЗСУ!
  • Anatoliy Nurtynov
    Нехай береже вас бог, ви найкращі у світі, Слава ЗСУ 🇺🇦🇺🇦🇺🇦
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