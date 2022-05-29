Зеленського просять присвоїти звання Героя України сержанту Ярославу Шинкаренку, який загинув в бою з окупантами, - петиція

На сайті Офісу Президента зареєстровано петицію про присвоєння звання Герой України сержанту Ярославу Шинкаренку, який загинув в бою з окупантами.

Про це повідомила його мама Олена Кукла, інформує Цензор.НЕТ.

"Сержант Ярослав Шинкаренко, позивний "Ярик", розвідник, 22 роки, Народний Герой України. Родом з Київщини, з родини військових. На російсько-українській війні — з 2017 року", - йдеться в тексті петиції.

"Потім був Ірпінь, Горенка, Димер, де він так само вправно і вміло воював і допомагав побратимам. А потім та ж Київщина, але під кордоном з Білоруссю. Поліське… Бойове патрулювання на автомобілі… Він був за кермом, їх було 4. Наїхав на ворожу міну ТМ своїм колесом і прийняв весь удар на себе… Він один загинув на місці", - розповіла мама Ярослава.

20 квітня Ярослав підірвався на ворожій міні.

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