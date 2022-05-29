В Україні ліквідували полковника Іванова з пресслужби Міноборони РФ, - росЗМІ

Співробітника пресслужби Міноборони Росії полковника Володимира Іванова ліквідували в Україні ще у березні.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Медиазону.

За даними видання, про ліквідацію першим повідомив російський пропагандист Євген Піддубний. Він пішов на акцію "Безсмертний полк" 9 травня з портретом полковника.

"41-річний Володимир Іванов помер 25 березня, його смерть офіційно підтвердили через 5 днів, 30 березня 2022 року. Нотаріус, який оформляв спадкову справу, вказав адресу проживання загиблого - Москва, вул. Знам'янка, 19. Це головна будівля Міністерства оборони, вона ж – військова частина 66524", - з’ясувало видання.

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Зауважується, що Міноборони РФ публічно не підтверджувало загибель працівника пресслужби.