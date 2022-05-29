В РФ заявили, що мавпяча віспа була створена в біолабораторії: Держспецзв'язок спростовує черговий фейк окупантів
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Держспецзв'язок.
"ФЕЙК: Новий штам мавпячої віспи був створений в біолабораторіях США в Нігерії.
СПРОСТУВАННЯ:
Пропаганда рф не втрачає можливостей звинуватити США в усіх світових проблемах. Раніше, рф стверджувала, що COVID-19 був створений в українських лабораторіях, спонсорованих США, - йдеться в повідомленні.
"Ось логіка пропагандистів: будь-яка біолабораторія автоматично є військовою біолабораторією, а якщо ця лабораторія має спонсорство, підтримку, або просто співпрацює з США, ця біолабораторія спонсорована США. Не має різниці, що ці лабораторії працюють над добривами, шампунями чи антибіотиками, усі вони є частиною зловмисної американської змови.
Немає сенсу сперечатись і доводити щось людям, які створюють безпідставні та дурні теорії змов з публічно доступної інформації. росіяни використовують такі фейки, щоб відвернути увагу від своїх злочинів в Україні", - додали в Держспецзв'язку.