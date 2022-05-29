Через бойові дії перебито високовольтну ЛЕП. Краматорськ і сусідні міста без світла, - міськрада
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29 травня внаслідок бойових дій пошкоджено високовольтну ЛЕП, яка забезпечує електроенергією Краматорськ та сусідні міста.
Про це повідомляють у Краматорській міській раді, передає Цензор.НЕТ.
"Через бойові дії перебито високовольтну ЛЕП. Краматорськ і всі сусідні міста без світла", - йдеться у повідомленні.
У міській раді зазначають, що цей напрямок є небезпечним, туди не так просто дістатися. Працюють ремонтні бригади.