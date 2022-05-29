Жителі окупованого Мелітополя знову вийшли на мітинг

У тимчасово окупованому Мелітополі влаштували проукраїнський мітинг.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на місцеве видання "Риа-Мелитополь".

ВИдання раніше інформувало про планування міцевими проукраїнського мітингу на 29 травня.

Сьогодні у міському парку зібралося кілька десятків патріотів із імпровізованими плакатами, прапорами та жовто-блакитними стрічками.

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"Таким чином мелітопольці ще раз довели, що не готові здаватися і вірять у якнайшвидше звільнення Мелітополя ЗСУ", - йдеться у повідомленні.