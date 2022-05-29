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Жителі окупованого Мелітополя знову вийшли на мітинг

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Жителі окупованого Мелітополя знову вийшли на мітинг
У тимчасово окупованому Мелітополі влаштували проукраїнський мітинг.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на місцеве видання "Риа-Мелитополь".

ВИдання раніше інформувало про планування міцевими проукраїнського мітингу на 29 травня.

Сьогодні у міському парку зібралося кілька десятків патріотів із імпровізованими плакатами, прапорами та жовто-блакитними стрічками.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Мелітополі військові та партизани провели вдалу спецоперацію та паралізували поставку зброї на захоплені території, - мер Федоров

"Таким чином мелітопольці ще раз довели, що не готові здаватися і вірять у якнайшвидше звільнення Мелітополя ЗСУ", - йдеться у повідомленні.

Топ коментарі

  • Геннадій Бикодір
    вони - вільні люди
  • Ihor Hrytseliak
    Ніби й добре але(Ці люди наївні,бо щось хочуть випросити в окупантів.Не розуміють вони,що росмова,любов до літератури та мирного протесту є шлях в нікуди.Краще або тікайте,або шкодьте тихо окупантам:самотужки або співпрацюючи з ЗСУ.Але не світіться,бо це ні вам ,ні Україні не на користь.
  • mrSmith
    Тримайтесь друзі!
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