Новини • Війна

Близько 400 автівок у Василівці чекають проїзду до Запоріжжя, жінки та діти ночують під обстрілами

3 51613
Близько 400 автівок у Василівці чекають проїзду до Запоріжжя, жінки та діти ночують під обстрілами
На трасі поблизу Василівки Запорізької області перебувають близько 400 машин. Люди стоять у черзі декілька діб, їх не пропускають до Запоріжжя перед російським блокпостом.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

Переважно люди їдуть до Запоріжжя з міст, які перебувають під тимчасовою окупацією - Маріуполя, Херсона, Бердянська, Токмака. Переважна кількість серед пасажирів авто – жінки, серед яких є й вагітні, діти та літні люди та з інвалідністю.

Місцеві "комерсанти" під’їжджають до колони, продають пиріжки та воду за захмарними цінами:

"Людям немає куди діватися, вони хочуть потрапити до Запоріжжя. Наприклад пляшка 1.5 л води вартує 75 грн, один пиріжок 35 грн. Дорого, враховуючи те, що у людей немає грошей і ніде їх зняти. Дехто з людей у дорозі знаходиться 4-5 добу. У кожній машині – своя історія, всі хочуть виїхати на підконтрольну Україні територію", - розповів співрозмовник видання.

Після 20 години люди намагаються не виходити з машини через постійну небезпеку обстрілів. Сьогоднішню ніч провели на трасі в авто під обстрілами, за словами людей, "літало" буквально над головами.

За інформацією Суспільного, близько 60 автівок минулого вечора пропустили, а потім частину знову повернули назад. Люди кажуть, у черзі перед російським блокпостом стоятимуть й далі, повертатися під окупацію не хочуть.

Також читайте: Минулої доби з Луганщини вдалося евакуювати 31 мешканця, - Нацполіція

Топ коментарі

  • Voc Vox
    У Франції зі мною дівчина з Херсона,розповідає,що зельц тупо перед приходом кцпів,вивів звідти всі війська,СБУ і ментів,а потім ТРО з коктейлями молотова,вивели в парк,де їх кцпня всіх розстріляла з кулеметів,організатори ж тихо звалили.А всіх хто приймав участь у мітингах до
    яких призивав зельц,кцпи переписали і потім до них по домах приїхали і ті "пощезали"А на блок постах при виїзді всіх перевіряли по фото,які орки зробили на мітингах..
  • НБ
    Може вже пора знищити той кацапський блокпост?
  • Amber
    Сєвєродонецьк тримається, Студенок та Святогірськ впевнено обороняється !!

    У районі Лимана бої другий день відбуваються біля Голубих озер.

    Це чудове місце рашисти вирішили перетворити на кроваве згарище. ЗСУ добре утилізують орків у промислових масштабах. 👍🏼💪✊🙏🏼
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини