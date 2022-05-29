Ми повинні пообіцяти, що будемо з українцями до їхньої перемоги, - Ландсбергіс

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс зазначає, що на українському фронті є три основні виклики, і один із них – "новий фронт", який визначить життя всіх нас у майбутньому.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє портал Delfi.

Міністр закордонних справ Ландсбергіс запевнив, що зараз ми перебуваємо на роздоріжжі.

"Ми перебуваємо на роздоріжжі, і це майже так само важливо, як і 24 лютого. Перші три місяці показали, що ми можемо реагувати, можемо допомогти Україні, можемо ізолювати Москву, ми хочемо допомогти країнам Балтії, які стикаються з безпрецедентними викликами безпеки. І здається, що за три місяці війни було витрачено дуже багато сил країн заходу", - сказав він.

Ландсбергіс сказав, що тепер "відкритим залишається питання про те, якими будуть наступні кроки".

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За його словами, на українському фронті є три основні виклики, і один із них – "новий фронт", який визначить життя всіх нас у майбутньому.

"Перший – чи зможемо ми далі допомагати Україні. І труднощі виникають насамперед у тому, що ми в Литві, в інших країнах Заходу повірили, що Україна вже перемогла. Важливі перемоги у Києві, Харкові показали, що Україна може перемогти. У них достатньо сили волі, наполегливості та сил, щоб відбити в окупантів великі території", - сказав Ландсбергіс.

Він зазначив, що ті території, які повернула Україна, були жахливими, але битви були виграні. "Україна перемогла, бо отримала допомогу від Заходу, від Литви. Зброю надали ми, зброю надали Сполучені Штати... Ситуація сьогодні, попри те, що у нас є великий оптимізм щодо того, що Україна може перемогти, є крижаним фронтом", — оцінив ситуацію Ландсбергіс.

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Міністр закордонних справ сказав, що під час свого візиту в Україну за зачиненими дверима, хоча ці думки вже доходять до громадськості, він почув заяви із закликом не думати, що Україна вже перемогла. "Не думайте, що перемогу вже досягнуто, не здавайтеся. Сьогодні ясно, що основний посил — коли йдеться про те, щоб домовитися з росіянами. Не як перемогти, не як витіснити, повернути території, а як домовитися з окупантом. Це дуже небезпечне питання", - сказав він.

Перше правило, на думку Ландсбергіса, полягає у тому, щоб українці самі визначали, що для них мир і перемога. "Ні італійці, ні французи, ні США, ні ми не повинні казати їм, що таке перемога. Вони самі вирішать. Залежно від того, скільки в них буде сил і скільки зброї ми їм дамо", - сказав Ландсбергіс, закликавши українців замислитись, що для них є перемога.

"І ми повинні пообіцяти, що будемо з українцями до їхньої перемоги", - сказав Ландсбергіс.

"Надання окупантам можливості окупувати територію та оголосити там мир означатиме, що це може повторитися в іншому місці". Нас це непокоїть. Це непокоїть і багато країн світу. (…) Кінець цієї війни стане настановами для решти. І може не бути великих чи малих держав, просто інші правила. Ось чому сьогодні ми маємо переконатися, що захищаємо правила, які діяли до 24 лютого", - сказав він.