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Путін цілеспрямовано заохочує військових РФ до геноциду українців, - розвідка

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Путін цілеспрямовано заохочує військових РФ до геноциду українців, - розвідка
Присвоєнням почесних найменувань бригадам, які вчиняли злочини в Україні, Путін заохочує своїх солдат продовжувати звірства.

На це звертають увагу в Головному управління розвідки Міноборони, інформує Цензор.НЕТ.

"Присвоєння 64 мотострілецькій бригаді почесного найменування "гвардійська" свідчить про цілеспрямоване заохочення Путіним практики здійснення російськими солдатами злочинів на території України", - наголосили в розвідці.

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Топ коментарі

  • Сум
    У кацапов и военные,и гражданские ненавидят украинцев только потому что они Украинцы,а не русские.Также и в отношении любого
    другого народа.Нет народа,который бы кацапы любили.Они - мразь на Земле.Путин такой же как миллионы его сограждан.
  • Voc Vox
    почему не расхерачат гостиницу?
  • Юрий Кузьменко 0edf0b55
    Імперія Зла - країна-терорист, а її лідер ***** військовий злочинець. Для Орди єдиний шлях: розгром - розпад - міжнародний суд в Гаазі.
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