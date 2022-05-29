Путін цілеспрямовано заохочує військових РФ до геноциду українців, - розвідка
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Присвоєнням почесних найменувань бригадам, які вчиняли злочини в Україні, Путін заохочує своїх солдат продовжувати звірства.
На це звертають увагу в Головному управління розвідки Міноборони, інформує Цензор.НЕТ.
"Присвоєння 64 мотострілецькій бригаді почесного найменування "гвардійська" свідчить про цілеспрямоване заохочення Путіним практики здійснення російськими солдатами злочинів на території України", - наголосили в розвідці.