Цензор.НЕТ очолює рейтинг найбільших новинних ресурсів України, - SimilarWeb. ІНФОГРАФІКА
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Цензор.НЕТ - перший серед найбільших новинних ресурсів України.
Як передає Цензор.НЕТ, про це свідчить статистика спеціалізованого сайту SimilarWeb. Сервіс аналізує трафік понад 80 млн сайтів з усього світу і у відкритому доступі надає основну статистику цього трафіку.
Так, Цензор.НЕТ посідає перше місце з результатом у 79,5 млн відвідувань, на другому місці - новинний агрегатор - портал Ukr.net - 68,7 млн відвідувань. На третьому місці - "Українська правда" - 55,6 млн відвідувань.
Водночас інформація щодо 20-ти топсайтів України виглядає так.
Нагадаємо, раніше Цензор.НЕТ поліпшив позиції серед топукраїнських онлайн-медіа з якісною інформацією.
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