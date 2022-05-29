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Цензор.НЕТ очолює рейтинг найбільших новинних ресурсів України, - SimilarWeb. ІНФОГРАФІКА

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Цензор.НЕТ очолює рейтинг найбільших новинних ресурсів України, - SimilarWeb. ІНФОГРАФІКА
Цензор.НЕТ - перший серед найбільших новинних ресурсів України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це свідчить статистика спеціалізованого сайту SimilarWeb. Сервіс аналізує трафік понад 80 млн сайтів з усього світу і у відкритому доступі надає основну статистику цього трафіку.

Цензор.НЕТ очолює рейтинг найбільших новинних ресурсів України, - SimilarWeb 01

Так, Цензор.НЕТ посідає перше місце з результатом у 79,5 млн відвідувань, на другому місці - новинний агрегатор - портал Ukr.net - 68,7 млн відвідувань. На третьому місці - "Українська правда" - 55,6 млн відвідувань.

Водночас інформація щодо 20-ти топсайтів України виглядає так.

Цензор.НЕТ очолює рейтинг найбільших новинних ресурсів України, - SimilarWeb 02

Нагадаємо, раніше Цензор.НЕТ поліпшив позиції серед топукраїнських онлайн-медіа з якісною інформацією.

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Топ коментарі

  • Vasyl Shatruk
    Так. Це хороший ресурс. Не просто накидка перекладених і невичитаних статей з акцентом тупо на сенсацію як у одній з цього рейтингу))). Після того, як пан Юрій дав у пику Шуфричу, переконався, що він людина з твердою позицією. Це і відслідковується в роботі його команди.
  • angel mario 44eb4bbe
    Влада намагається взяти під контроль усі інформаційні ресурси та звинувачує Бутусова у всіх гріхах! 👽
  • Ksenia VB
    Найкращій сайт.
    Навіть додати нічого.
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