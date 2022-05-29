Німецький регулятор закликає владу нарощувати запаси газу на випадок раптової зупинки постачання з РФ, а споживачів - до економії

Глава Федерального агентства з мереж ФРН Клаус Мюллер на тлі війни в Україні закликав нарощувати запаси газу в Німеччині. Він попередив, що у разі припинення постачання запасів палива вистачить лише на кілька місяців.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

"Газові сховища в нашій країні заповнюються краще, ніж в минулі роки, і вже заповнено більше, ніж на початку травня. Проте їх недостатньо на той випадок, якщо ми раптом станемо отримувати менше російського газу або якщо постачання взагалі припиниться", - сказав він в інтерв'ю радіостанції Deutschlandfunk у неділю, 29 травня.

У зв'язку з цим Мюллер нагадав про нові норми законодавства, згідно з якими газові сховища Німеччини має бути заповнено на понад 90 відсотків. Глава агентства з мереж зазначив, що якщо ці умови буде виконано, а постачання газу припиниться, то Німеччина матиме "необхідний буфер, щоб протриматися принаймні два з половиною місяці в стабільних умовах і за нормальної зими".

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За словами Мюллера, для промисловості та споживачів це, безумовно, "дуже гідні умови, але по-справжньому хорошими їх все ж таки не назвати". Для того, щоб благополучно пережити наступну зиму, Німеччині потрібно переключитися на інших постачальників природного газу, окрім Росії, а приватні домогосподарства та промисловість повинні будуть економити газ, констатував глава Федерального агентства з мереж. Він зазначив, що у будь-якому випадку "витрати через енергетичну кризу будуть гігантськими, і потрібно з усією чесністю сказати про це людям, промисловості та економіці".

Німеччина нині отримує із Росії близько 35 відсотків необхідного їй газу. Із запуском плавучих терміналів зі скрапленим природним газом, що заплановано пізніше цього року, залежність ФРН від російського газу скоротиться, але виникнуть нові витрати. Частка газу, яка використовується в Німеччині для виробництва електроенергії, нині скоротилася до 10 відсотків порівняно з 15 відсотками у 2021 році.

На саміті Євросоюзу у Брюсселі 30 травня обговорюватимуться нові санкції проти Росії через її вторгнення в Україну. Як один з можливих заходів розглядається запровадження ембарго на постачання російської нафти. Таке рішення має бути ухвалено одноголосно, але Угорщина поки що виступає проти такого кроку і вимагає багатомільярдної компенсації у разі запровадження ембарго.

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