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Зеленський відвідав передові позиції на Харківщині та вручив військовим нагороди: Відчуваю безмежну гордість за захисників. ФОТОрепортаж

17 131125
Президент України Володимир Зеленський у межах робочої поїздки до Харківської області відвідав передові позиції українських військових.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

Як зазначається, глава держави ознайомився з оперативною обстановкою в зоні відповідальності підрозділів.

Зеленський вручив військовослужбовцям державні нагороди та цінні подарунки й поспілкувався із захисниками України.

"Хочу подякувати кожному з вас за службу. Ви ризикуєте своїм життям заради всіх нас і нашої держави. Дякую вам за захист незалежності України. Бережіть себе!" – сказав президент.

"Харківщина. Передові позиції наших військових. Відчуваю безмежну гордість за наших захисників. Щодня, ризикуючи своїм життям, вони виборюють свободу для України. Дякую кожному з вас за службу", - написав Зеленський у твітері.

Зеленський відвідав передові позиції на Харківщині та вручив військовим нагороди: Відчуваю безмежну гордість за захисників 01
Зеленський відвідав передові позиції на Харківщині та вручив військовим нагороди: Відчуваю безмежну гордість за захисників 02
Зеленський відвідав передові позиції на Харківщині та вручив військовим нагороди: Відчуваю безмежну гордість за захисників 03
Зеленський відвідав передові позиції на Харківщині та вручив військовим нагороди: Відчуваю безмежну гордість за захисників 04
Зеленський відвідав передові позиції на Харківщині та вручив військовим нагороди: Відчуваю безмежну гордість за захисників 05
Зеленський відвідав передові позиції на Харківщині та вручив військовим нагороди: Відчуваю безмежну гордість за захисників 06
Зеленський відвідав передові позиції на Харківщині та вручив військовим нагороди: Відчуваю безмежну гордість за захисників 07
Зеленський відвідав передові позиції на Харківщині та вручив військовим нагороди: Відчуваю безмежну гордість за захисників 08
Зеленський відвідав передові позиції на Харківщині та вручив військовим нагороди: Відчуваю безмежну гордість за захисників 09
Зеленський відвідав передові позиції на Харківщині та вручив військовим нагороди: Відчуваю безмежну гордість за захисників 10
Зеленський відвідав передові позиції на Харківщині та вручив військовим нагороди: Відчуваю безмежну гордість за захисників 11
Зеленський відвідав передові позиції на Харківщині та вручив військовим нагороди: Відчуваю безмежну гордість за захисників 12
Зеленський відвідав передові позиції на Харківщині та вручив військовим нагороди: Відчуваю безмежну гордість за захисників 13
Зеленський відвідав передові позиції на Харківщині та вручив військовим нагороди: Відчуваю безмежну гордість за захисників 14
Зеленський відвідав передові позиції на Харківщині та вручив військовим нагороди: Відчуваю безмежну гордість за захисників 15
Зеленський відвідав передові позиції на Харківщині та вручив військовим нагороди: Відчуваю безмежну гордість за захисників 16
Зеленський відвідав передові позиції на Харківщині та вручив військовим нагороди: Відчуваю безмежну гордість за захисників 17
Зеленський відвідав передові позиції на Харківщині та вручив військовим нагороди: Відчуваю безмежну гордість за захисників 18
Зеленський відвідав передові позиції на Харківщині та вручив військовим нагороди: Відчуваю безмежну гордість за захисників 19
Зеленський відвідав передові позиції на Харківщині та вручив військовим нагороди: Відчуваю безмежну гордість за захисників 20
Зеленський відвідав передові позиції на Харківщині та вручив військовим нагороди: Відчуваю безмежну гордість за захисників 21
Зеленський відвідав передові позиції на Харківщині та вручив військовим нагороди: Відчуваю безмежну гордість за захисників 22
Зеленський відвідав передові позиції на Харківщині та вручив військовим нагороди: Відчуваю безмежну гордість за захисників 23
Зеленський відвідав передові позиції на Харківщині та вручив військовим нагороди: Відчуваю безмежну гордість за захисників 24

Читайте на "Цензор.НЕТ": Військовим шляхом ми не можемо повністю відновити нашу територію, потрібна дипломатія, - Зеленський

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Топ коментарі

  • Saskia Jansen
  • Saskia Jansen
  • Яр Холодний
    На "Харківщині" чи "у Харкові"? Бо щось не видно "Блазня" в окопах Чи він вважає "передовими позиціями" загорожу гаражного кооперативу невідомо в якому місці Харкова?
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