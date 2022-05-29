Польща надасть Україні 18 самохідних гаубиць, - ЗМІ
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Polskie Radio.
Польські військові вже навчили сто українських артилеристів поводженню з гарматними гаубицями. Завдяки польській допомозі українці мають щонайменше 24 західні самохідні гармати-гаубиці.
Окрім цього Франція передала 6 одиниць подібного типу обладнання під назвою "Цезар". У свою чергу Німеччина та Нідерланди заявили, що передадуть загалом 12 одиниць, але в Берліні пояснюють, навчання екіпажів управлінню своїми Panzerhaubitzen 2000 ще триває і дата, коли техніка надійде в Україну, невідома.
Самохідні гаубиці KRAB – це обладнання, яке використовується польською армією вже кілька років. Їх виробляє компанія Huta Stalowa Wola. Гусеничне шасі має корейську ліцензію, а гармата калібру 155 мм є модифікацією британського озброєння. Максимальна дальність стрільби з основними боєприпасами становить 40 км. За хвилину KRAB може вистрілити 6 разів.