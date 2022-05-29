Польща надасть Україні 18 самохідних гаубиць, - ЗМІ

Україна отримає від Польщі 18 одиниць сучасних самохідних гаубиць. Військове обладнання нададуть трьом артилерійським дивізіонам.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Polskie Radio.

Польські військові вже навчили сто українських артилеристів поводженню з гарматними гаубицями. Завдяки польській допомозі українці мають щонайменше 24 західні самохідні гармати-гаубиці.

Окрім цього Франція передала 6 одиниць подібного типу обладнання під назвою "Цезар". У свою чергу Німеччина та Нідерланди заявили, що передадуть загалом 12 одиниць, але в Берліні пояснюють, навчання екіпажів управлінню своїми Panzerhaubitzen 2000 ще триває і дата, коли техніка надійде в Україну, невідома.

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Самохідні гаубиці KRAB – це обладнання, яке використовується польською армією вже кілька років. Їх виробляє компанія Huta Stalowa Wola. Гусеничне шасі має корейську ліцензію, а гармата калібру 155 мм є модифікацією британського озброєння. Максимальна дальність стрільби з основними боєприпасами становить 40 км. За хвилину KRAB може вистрілити 6 разів.