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Євродепутат Галер про заборону виїзду Порошенку: Це не сприяє іміджу України та може зашкодити отримати статус кандидата в ЄС

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Євродепутат Галер про заборону виїзду Порошенку: Це не сприяє іміджу України та може зашкодити отримати статус кандидата в ЄС
Депутат Європейського парламенту від Німеччини, член комітету Європарламенту із закордонних справ та доповідач по Україні Міхаель Галер вважає, що заборона на виїзд для п'ятого президента Петра Порошенка псує імідж України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Прямий".

"Я переконаний, що на даному етапі таких ситуацій потрібно уникати. Звісно, ці події не сприяють іміджу України за кордоном", - наголосив европарламентар.

Галер зазначив, що завжди підтримуватиме Україну в її боротьбі проти РФ, а також у бажанні отримати статус кандидата в ЄС.

"Втім, на Заході є ті, хто вагається щодо цього, а тому шукають аргументи, чому Україна може бути не готова стати навіть кандидатом. Отже, така поведінка і така практика явно, на мою думку, безумовно допомагає цим структурам і силам всередині ЄС, які не дуже люблять Україну", - пояснив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Українська влада має вибачитися і перед НАТО, і перед Порошенком, - Аслунд про заборону виїзду Порошенку до Вільнюсу

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Топ коментарі

  • Frol Fedoroff
    Эта история - очередная глава в книге про мелкое, самовлюбленное, зеленое дерьмо.
  • Ан Мур
    я навіть більше скажу: були відмазки і ІПСО по ненаданню Україні Асоціації та безвізу.
    Тільки вам, 73/43%зебілам по команді подляка доводиться срати (як тоді, в 2016-му) так і зараз "не дадуть".
  • Тарас Редька 10f5eb5a
    Багато ху#ловських концерв в Європі шукають привід відмовитися від підтримки України, і ці приводи їм дає яневтік, коли відмовляє в приїзді Штайнмаєру, закриває телеканали, не випускає Порошенка і. тд.
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