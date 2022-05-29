Євродепутат Галер про заборону виїзду Порошенку: Це не сприяє іміджу України та може зашкодити отримати статус кандидата в ЄС

Депутат Європейського парламенту від Німеччини, член комітету Європарламенту із закордонних справ та доповідач по Україні Міхаель Галер вважає, що заборона на виїзд для п'ятого президента Петра Порошенка псує імідж України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Прямий".

"Я переконаний, що на даному етапі таких ситуацій потрібно уникати. Звісно, ці події не сприяють іміджу України за кордоном", - наголосив европарламентар.

Галер зазначив, що завжди підтримуватиме Україну в її боротьбі проти РФ, а також у бажанні отримати статус кандидата в ЄС.

"Втім, на Заході є ті, хто вагається щодо цього, а тому шукають аргументи, чому Україна може бути не готова стати навіть кандидатом. Отже, така поведінка і така практика явно, на мою думку, безумовно допомагає цим структурам і силам всередині ЄС, які не дуже люблять Україну", - пояснив він.

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