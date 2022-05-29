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31% території Харківщини тимчасово окуповано, 5% звільнено від загарбників, - Синєгубов

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31% території Харківщини тимчасово окуповано, 5% звільнено від загарбників, - Синєгубов
Наразі 31% території Харківської області тимчасово окуповано.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов сьогодні під час робочої наради під головуванням президента Володимира Зеленського щодо ситуації в Харківській області та місті Харкові, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

Як зазначається, Синєгубов поінформував президента, що наразі 31% території області тимчасово окуповано, 5% було звільнено від російських загарбників.

"Ми ще не можемо повністю обстежити деякі звільнені населені пункти, оскільки там тривають обстріли, провести повноцінне розмінування й розпочати відновлення критичної інфраструктури. Де ми можемо робити це дистанційно – ми це робимо", – зазначив  Синєгубов.

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