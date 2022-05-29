Угорщина: Заяви України щодо нафтопроводу "Дружба" неприйнятні
Про це заявив державний секретар угорського МЗС Тамаш Менцер, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".
За його словами, заява Міністерства енергетики України особливо вражає, оскільки Угорщина надає допомогу нужденним українцям.
"З України до Угорщини вже прибуло понад 730 тисяч людей", – заявив Менцер, зазначивши, що його країна запропонувала проекти допомоги Україні – навіть для людей, які залишилися в країні.
Нагадаємо, радниця міністра енергетики України і ексзаступниця глави МЗС Олена Зеркаль вважає, що нафтопровід "Дружба" міг би стати інструментом впливу України на Угорщину.
"В руках України є прекрасний важіль - це нафтопровід "Дружба", - заявила вона під час онлайн-дискусії Київського безпекового форуму радниця міністра.
Вона підкреслила, що до Угорщини йде окрема нитка нафтопроводу "Дружба", з якою може "щось статися".