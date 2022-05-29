Одна людина загинула, а двоє дістали поранення внаслідок ранкового обстрілу Миколаєва, - Сєнкевич

Внаслідок ранкового обстрілу Миколаєва російськими окупантами загинула людина, дві особи отримали поранення.

Про це у Telegram повідомив мер Олександр Сєнкевич, інформує Цензор.НЕТ.

"Коротко про ранковий обстріл. Російські окупанти знову обстріляли житловий квартал Миколаєва. Пошкоджено три багатоповерхівки (вибито близько 300 вікон, пошкоджені зовнішні стіни та майно у квартирах).



Станом на 16:00, відомо про двох поранених осіб. Ще одна людина загинула.



Наразі у місті знову чути вибухи! Прошу усіх бути максимально обережними! Пройдіть в укриття. Якщо залишаєтесь вдома, дотримуйтесь правила двох стін!" - наголосив очільник міста.

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