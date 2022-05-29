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В Каховці через окупацію не можуть виплатити зарплати бюджетникам

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В Каховці через окупацію не можуть виплатити зарплати бюджетникам
Робітники бюджетних установ та управлінь Каховської міськради не можуть отримати заралпту за травень.

Про це йдеться на сторінці Каховської міської територіальної громади у фейсбуці, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Через воєнний стан в державі та знаходження нашоі громади в окупаціі рф, виникли проблеми з виплатою заробітноі плати за травень", - сказано у повідомленні.

Керівництво Каховської громади звернулося по допомогу до голови Обласної військової адміністрації Херсонської області.

"Сподіваємось на вирішення проблеми в найближчий час", - зазначили у громаді.

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Топ коментарі

  • Алексей Королевский 40f6fcd3
    Окупант отвечает за окупиранную территорию. Но людям от этого 100%не легче
  • Тунгусский метеорит
    А какого миськарада работает? Это же колаборация с окупантом! И они ещё хотят чтобы мы их оплачивали? Я в шоке!
  • Дмитрий ВоД
    Ну вот что ты несешь, ты же не находишься здесь. И речь не только о зарплатах, это и помощь по детям, пенсии по инвалидности и так далее. И оешение очент простон нет метсного бюджета, из областного перенаправить, нет областного из государственного. А так это выглядит откровенным кидаловом, люди работали, учили лечили людей, тушили пожары, поливали поля а им хер на рыло, несправедливо.
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