В Каховці через окупацію не можуть виплатити зарплати бюджетникам
2 94523
Робітники бюджетних установ та управлінь Каховської міськради не можуть отримати заралпту за травень.
Про це йдеться на сторінці Каховської міської територіальної громади у фейсбуці, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Через воєнний стан в державі та знаходження нашоі громади в окупаціі рф, виникли проблеми з виплатою заробітноі плати за травень", - сказано у повідомленні.
Керівництво Каховської громади звернулося по допомогу до голови Обласної військової адміністрації Херсонської області.
"Сподіваємось на вирішення проблеми в найближчий час", - зазначили у громаді.