В Каховці через окупацію не можуть виплатити зарплати бюджетникам

Робітники бюджетних установ та управлінь Каховської міськради не можуть отримати заралпту за травень.

Про це йдеться на сторінці Каховської міської територіальної громади у фейсбуці, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Через воєнний стан в державі та знаходження нашоі громади в окупаціі рф, виникли проблеми з виплатою заробітноі плати за травень", - сказано у повідомленні.

Керівництво Каховської громади звернулося по допомогу до голови Обласної військової адміністрації Херсонської області.

"Сподіваємось на вирішення проблеми в найближчий час", - зазначили у громаді.

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