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Близько 35% економіки України не працює через війну, - Шмигаль

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Близько 35% економіки України не працює через війну, - Шмигаль
Війна в Україні щомісяця утворює бюджетний дефіцит у розмірів $5 млрд.

Про це в коментарі BBC News Україна розповів прем'єр-міністр Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.

"За різними оцінками різних експертів на сьогодні втрачено від 30% до 50% економіки. Прогноз падіння ВВП також складає 30-50%. В середньому приблизно 35% економіки сьогодні не працює. Відповідно бюджет орієнтовно виконується на 50-70% мирного часу. При цьому драматично зросли витрати на соціальні потреби, гуманітарні потреби, на розмінування", - пояснив глава уряду.

Шмигаль наголосив, що всі ці речі утворюють певний бюджетний дефіцит у розмірі 5 млрд доларів щомісяця.

"Це великі гроші, і, звичайно, ми просимо партнерів нас підтримати, отримуємо таку підтримку. Тісно співпрацюємо з МВФ, Міжнародним банком, США, ЄС. Велика Британія дуже нас підтримує", - додав прем'єр.

Також читайте: Війна Росії проти України зруйнувала понад 200 підприємств та 12 аеропортів, - Шмигаль

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Топ коментарі

  • Super Gut
    зелені придурки, давайте новий податковий і трудовий кодекс зі зниженими податками для ніщебродів і цивілізаційні правила гри для бізнесу і інвесторів. Бо з фашистською політикою гетьманцева, ніхто не захоче відновлювати свою інвесторську і підприємницьку діяльність ні зараз, ні після війни
  • Сергей Владимирович b9c38e15
    Кто довел страну до войны Зебуины?
  • Super Gut
    Ну і саме головне - досить витрачати бюджетні кошти на повну хєрню! Наприклад, на будівництво президентського університету або на двохмільярдне утримання офісу преZEка
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