Угоди про постачання зброї укладено, потрібен час, - Маляр

Заступник міністра оборони України Ганна Маляр пояснила, що угоди про постачання зброї укладені, але потрібен певний час на її постачання.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Треба розуміти, що процес постачання зброї - це дійсно тривалий процес. До того, як почалося повномасштабне вторгнення в Україну, західні виробники зброї вже мали певні контракти та зобов’язання. Тобто, коли ми говоримо, що нам необхідно раптово (постачання зброї. - Ред.) і ми укладаємо угоди, ось прямо завтра, виробники повинні певним чином скорегувати ті відносини - ділові та партнерські, які вже були на цей час", - зазначила вона.

Також Маляр пояснила, яким чином відбувається процес транзиту зброї до країни.

"Якщо ми говоримо про транзит зброї територією інших країн, то це набагато складніше, ніж щось провезти фізичній особі у валізі. Для транзиту зброї потрібен дозвіл на найвищому рівні, наприклад, це повинен зробити або кабінет міністрів або парламент іншої країни. Ці домовленості відбуваються на найвищому рівні між президентами, міністрами оборони", - додала заступниця міністра оборони.

За її словами, угоди про постачання зброї укладені.

"Ми повинні набратися терпіння і зрозуміти, що практично всі угоди укладені. Ми розуміємо, з якою періодичністю і коли буде постачатись зброя. Але для того, щоб у нас був вже паритетний рівень в боях, нам потрібен певний час", - підсумувала вона.

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