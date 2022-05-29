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На відновлення пам'яток культури потрібно мільярди євро, - Ткаченко

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На відновлення пам'яток культури потрібно мільярди євро, - Ткаченко
Вартість відновлення пошкоджених внаслідок бойових дій пам’яток культури може сягати мільярдів євро.

Як передає Цензор.НЕТ, про це міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко розповів у коментарі Укрінформу.

Він зазначив, що внаслідок бойових дій в областях пошкоджено понад 350 культурних пам‘яток. Урядовець уточнив, що наразі проходить детальний облік та обрахунок майбутніх витрат.

"Ми приблизно розуміємо, яким чином можна починати відбудовувати спільно з нашими колегами з Мінрегіонбуду та Мінінфраструктури ті пам‘ятки, які були зруйновані частково. Ми найближчим часом будемо проводити калькуляцію і матимемо розуміння, яким коштом це обійдеться", – поінформував Ткаченко.

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Міністр висловив думку, що сума відновлення буде значною – мільярди євро.

Для відновлення української культурної спадщини, пошкодженої внаслідок бойових дій, може бути створено великий фонд за сприяння європейських партнерів, зазначив Ткаченко.

"Ми говоримо з нашими колегами, європейськими міністрами, про створення великого фонду, щоб можна було реставрувати пам‘ятки нашої культури. Коли порахуємо, зокрема це будемо робити з нашими міжнародними експертами, тоді будемо говорити", – зазначив міністр.

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Топ коментарі

  • Amber
    Ще один дерибанщик бабла заявив про себе 😡
  • віктор федорович 31ee1569
    Звичайно, можна було би і фінансувати Армію, але тоді в нас не було би грошей на відновлення пошкоджених внаслідок бойових дій пам'яток культури...
  • Mykola Trofimenko
    Знаємо ми як ви калькуляції проводите
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