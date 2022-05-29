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1 млрд євро допомоги планує надати Україні Німеччина, - посол Фельдгузен

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1 млрд євро допомоги планує надати Україні Німеччина, - посол Фельдгузен
Посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен обговорила з міністром фінансів Сергієм Марченком надання подальшої фінансової допомоги.

Про це вона повідомила у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.

"Обговорила з Міністром фінансів Сергієм Марченком актуальний стан у фінансовій сфері та надання грантової (1 мільярд євро) допомоги Україні з боку Німеччини. Рада тісному співробітництву між міністерствами фінансів наших країн", - йдеться в повідомленні.

Читайте: Збільшення податків в Україні не передбачається, - міністр фінансів Марченко

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Топ коментарі

  • Patrick Bond ab3dd2dd
    Ткаченко на памятники не хватит
  • sledaknm edef32ce
    2500 противотанковых грантометов, средства пзрк, тысячи бронеков и касок, средства связи. приняли наших беженцев. наложили невыгодные санкции для себя на россию. и правда мудозвони...
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