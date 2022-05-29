1 млрд євро допомоги планує надати Україні Німеччина, - посол Фельдгузен

Посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен обговорила з міністром фінансів Сергієм Марченком надання подальшої фінансової допомоги.

Про це вона повідомила у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.

"Обговорила з Міністром фінансів Сергієм Марченком актуальний стан у фінансовій сфері та надання грантової (1 мільярд євро) допомоги Україні з боку Німеччини. Рада тісному співробітництву між міністерствами фінансів наших країн", - йдеться в повідомленні.

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