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До Сирії прибуло чергове судно РФ із вкраденим в Україні зерном, - ЗМІ

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До Сирії прибуло чергове судно РФ із вкраденим в Україні зерном, - ЗМІ
На нових супутникових знімках видно, що російське вантажне судно з зерном, імовірно вкраденим з українських ферм, прибуло в Сирію.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє УНІАН.

Вкрадений вантаж був доставлений у сирійський порт Латакію і це вже другий рейс за чотири тижні, повідомляє CNN із посиланням на нові зображення, надані Maxar Technologies.

Нові фото показують суховантаж Matros Pozynich в Латакії 27 травня.

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Це одне з трьох суден, що вантажили зерно в кримському порту Севастополь з моменту вторгнення Росії в Україну. Востаннє його бачили в Севастополі 19 травня, а потім відстежили його проходження через протоку Босфор і на південь уздовж турецького узбережжя. За оцінками, корабель може перевозити близько 30 000 тонн зерна.

Нагадаємо, судно "Матрос Позинич" в останні два тижні також вантажив зерно в Севастополі. Раніше в цьому місяці українська влада підрахувала, що російські війська на окупованих територіях захопили понад 400 000 тонн зерна.

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Топ коментарі

  • Alex Sav 8157c114
    щоб вони ним вдавилися
  • Вася Путлер
    Литовец Томас Упскас создал коллекцию фигурок рашистов и выставил ее на аукцион.

    Модельки иллюстрируют, как российские оккупанты грабили украинские дома, забирая все, что можно вынести.

    Стартовая цена на аукционе - 2 тысячи евро. Все деньги пойдут на помощь Украине.
  • Яр Холодний
    ОЙ! Проблема! Кацапи і матроса Кішку (героя Севастопольської оборони) записали в "русские герои" А він - з Вінничини!
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