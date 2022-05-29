До Сирії прибуло чергове судно РФ із вкраденим в Україні зерном, - ЗМІ

На нових супутникових знімках видно, що російське вантажне судно з зерном, імовірно вкраденим з українських ферм, прибуло в Сирію.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє УНІАН.

Вкрадений вантаж був доставлений у сирійський порт Латакію і це вже другий рейс за чотири тижні, повідомляє CNN із посиланням на нові зображення, надані Maxar Technologies.

Нові фото показують суховантаж Matros Pozynich в Латакії 27 травня.

Читайте також: У Сирії виявлене російське судно із вкраденим в Україні зерном, - CNN. ФОТО

Це одне з трьох суден, що вантажили зерно в кримському порту Севастополь з моменту вторгнення Росії в Україну. Востаннє його бачили в Севастополі 19 травня, а потім відстежили його проходження через протоку Босфор і на південь уздовж турецького узбережжя. За оцінками, корабель може перевозити близько 30 000 тонн зерна.

Нагадаємо, судно "Матрос Позинич" в останні два тижні також вантажив зерно в Севастополі. Раніше в цьому місяці українська влада підрахувала, що російські війська на окупованих територіях захопили понад 400 000 тонн зерна.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Кулеба про відправку краденого українського зерна в Сирію: Кожен причетний є співучасником злочину