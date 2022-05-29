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Резніков закликав світ визнати Росію державою-терористом

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Резніков закликав світ визнати Росію державою-терористом
Міністр оборони Олексій Резніков закликав світ визнати Росію державою-терористкою, а Парламентську асамблею НАТО – проявити лідерство та зупинити російську пропаганду.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у твіттері.

"Весь цивілізований світ має визнати Росію державою, яка спонсорує та здійснює тероризм, здійснює геноцид проти українського народу. Я також закликаю членів Парламентської асамблеї НАТО: будьте лідерами, донесіть правду про цю війну до свого народу. Зупиніть російську пропаганду!" - зазначив Резніков.

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Топ коментарі

  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Так расєя і є територією терористів та спонсором тероризму у світі на чолі з головним терористом у світі...
  • vitaliymkua
    Розродився нарешті.
  • Danger Zone
    Не помню, а Украина, во главе с зелёными, уже признала рашу страной - террористом? И каким актом это закреплено?
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