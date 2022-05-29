У складі "кадировців" в Україні воює багато ув'язнених, - ЗМІ

Російська Федерація відправила на війну проти України ув'язнених мешканців Чечні, термін покарання яких ще не закінчився.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російське видання "Можемо пояснити".

Зокрема, журналісти вивчили списки воюючих кадировців, яке опублікувало Головне управління розвідки Міноборони України, і зіставили їх з рішеннями на сайтах російських судів.

З'ясувалося, що як мінімум 101 особа з 953, що добровільно вирушили з Чечні до України, мають кримінальне минуле або сьогодення. Наприклад, неодноразово судимий Бекхан Тайсумов мав відбувати покарання у в'язниці до кінця 2022 року, але воює на українській території.

Ще один ув'язнений Тамерлан Магамерзуєв отримав вирок до примусових робіт у березні 2022 року, але замість покарання поїхав воювати, хоча не мав права перетинати кордони Російської Федерації до виконання покарання.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Чечні викрадають чоловіків, щоб відправити їх "добровольцями" на війну в Україну