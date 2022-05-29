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Минулої ночі українська авіація збила в небі над Сумською областю дві ворожі цілі

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Минулої ночі українська авіація збила в небі над Сумською областю дві ворожі цілі
Минулої ночі Повітряні сили України в небі над Сумською областю збили дві ворожі цілі. Найімовірніше, це були російські безпілотники, однак інформація вимагає уточнення.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в особистому телеграм-каналі повідомив керівник Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

"Сьогодні вночі авіація Повітряних Сил працювала у небі Сумщини. Наші винищувачі вразили дві цілі над Роменським районом. Ймовірно, ворожі БПЛА. Слава нашим захисникам!" - сказано в повідомленні.

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Топ коментарі

  • Чайка Київ
    Бережи вас Господь, наші соколики
  • Сергій Матвієнко b61c3773
    треба у сша взяти ракети і російську авіацію знищити на 40-ка аеродромах, які знаходяться біля україни.
  • Bird Jackdaw
    Коли наші винищувачі стали збивати крилаті ракети то це означає шо наші винищувачі серйозно модернізували і вони стали здатні знаходити і брати на приціл такі цілі і знщувати... МОДЕНІЗУЄМОСЯ!!!!
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