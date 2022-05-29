Минулої ночі українська авіація збила в небі над Сумською областю дві ворожі цілі

Минулої ночі Повітряні сили України в небі над Сумською областю збили дві ворожі цілі. Найімовірніше, це були російські безпілотники, однак інформація вимагає уточнення.