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Посли ЄС не змогли погодити шостий пакет санкцій проти Росії

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Посли ЄС не змогли погодити шостий пакет санкцій проти Росії
Комітет постійних представників країн-членів Європейського Союзу сьогодні вчергове не зміг погодити рішення стосовно шостого пакету санкцій проти Росії. Завтра вранці планують провести ще одну зустріч.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у Twitter повідомив журналіст Радіо Свобода Рікард Йозвяк.

"Сьогодні немає домовленості серед послів ЄС стосовно шостого пакету санкцій проти Росії. Вони знову зустрінуться завтра вранці", - повідомив Йозвяк.

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Топ коментарі

  • Right Right 2d264255
    Дякую зебілам за те що не пропустили Порошенко в Європу відстоювати Україну
  • Mykola Trofimenko
    Срані мадяри.
  • Ан Мур
    але пов'язаний з можливим визнанням раші державою-терористом. А через цю сходинку - з накладенням санкцій, зокрема, стосовно ембарго по нафті.
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