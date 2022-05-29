Згуртованість країн Євросоюзу почала "зникати", - віцеканцлер Німеччини Хабек

Віцеканцлер Німеччини Роберт Хабек заявив, що країни Євросоюзу більше не виявляють згуртованості, яка була на початку вторгнення Росії в Україну.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bild.

Він підкреслив, що одразу після нападу Росії на Україну всі побачили, "на що здатна Європа, коли єдина". При цьому зараз такої згуртованості немає. На його думку, "вже видно початок розвалу та хитання".

Слід зауважити, що Хабек зробив таку заяву перед надзвичайним самітом ЄС, на якому обговорять шостий пакет санкцій проти РФ. Зустріч відбудеться у понеділок, 30 травня.

Як повідомлялося, посли країн Європейського союзу сьогодні, 29 травня 2022 року, не досягли згоди щодо шостого пакету санкцій проти Росії.

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