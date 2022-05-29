На Східному напрямку 29 травня знищено 39 окупантів, 7 одиниць бронетехніки, 2 артсистеми, 1 паливозаправник, 3 безпілотники, - ОТУ "Схід"

Українські захисники продовжують стримувати агресора в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє ОТУ "Схід".

У повідомленні зазначається: "29 травня, наша артилерія наносила вогневе ураження по скупченню особового складу та техніки російських фашистських військ, також було знищено склад з боєприпасами. Втрати ворога складають: особового складу – 39; БМП – 1; БТР – 1; ББМ – 5; артилерійських систем – 2; АТТ – 3; паливозаправників – 1; БПЛА – 3".

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Східному напрямку 28 травня знищено 33 окупанти і 5 тягачів, - ОТУ "Схід"