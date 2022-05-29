Kalush Orchestra продали кришталевий мікрофон Євробачення-2022 на благодійному аукціоні
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Приз переможця пісенного конкурсу Євробачення-2022 гурт Kalush Orchestra продав на благодійному аукціоні для потреб Збройних сил України.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється у Telegram-каналі Євробачення Україна.
"Kalush Orchestra та Сергій Притула щойно продали кришталевий мікрофон Євробачення-2022 за 900000$ на благодійному аукціоні!" - сказано в повідомленні.
Зазначається, що кошти підуть на закупівлю комплексу безпілотників PD–2 для української армії.