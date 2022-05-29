Робимо все, щоб стримати російський наступ на Сєверодонецьк, - Зеленський
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Українські військові роблять все можливе для стримування наступу російських загарбників на Сєвєродонецьк Луганської області.
Про це Президент Володимир Зеленський сказав у своєму відеозверненні, передає Цензор.НЕТ.
"Захопити Сєверодонецьк – це принципове завдання для окупаційного контингенту. І їм все одно, якою кількістю життів доведеться заплатити за цю спробу підняти російський прапор на бульварі – як гірко зараз звучить ця назва – Дружби народів, 32, де розташована Сєверодонецька адміністрація", - зазначив глава держави.