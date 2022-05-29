Україна очікує від саміту НАТО рішучих кроків, - Стефанішина

Україна очікує посилення санкцій проти Росії в результаті зустрічі очільників країн Північноатлантичного альянсу, яка відбудеться 29-30 червня у Мадриді.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє у фейсбуці Офіс віцепрем'єрки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольги Стефанішиної.

Зазначається, що Ольга Стефанішина виступила на відкритті весняної сесії Парламентської Асамблеї НАТО у Вільнюсі. Віцепрем'єрка зазначила, що підсумком Саміту НАТО у Мадриді мають бути рішучі кроки, що зміцнять безпеку як самого Альянсу, так і України. Вона наголосила, що демократичний світ не має іншого вибору ніж зробити все, аби зупинити Росію.

"Хтось боїться поразки Росії або просто не вірить, що вона можлива. Але я прошу вас на хвилинку уявити світ у разі поразки України. Ми, українці, добре знаємо, як виглядатиме перемога Росії, тому що знаємо, який вигляд має сьогодні російська окупація. Сотні тисяч українців живуть у страху і терорі. З перемогою Росії не буде надії на безпечне і вільне життя на європейському континенті; правила визначатиме сила, а не міжнародне право", - заявила Стефанішина.

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"Санкції, зброя та підтримка нашої економіки – це ключ до перемоги України у цій війні. А чітка перспектива членства України в ЄС це необхідний крок для підвищення стійкості країни та її подальшої відбудови – зазначила віцепрем’єрка. – Політика двозначності, яка переважала у країнах євроатлантичного простору, надіслала сигнал диктатурі, що міжнародний порядок можна змінити на свою користь війною, ще й оплативши це європейськими грошима. Тисячі українців вже стали жертвою такої політики. Необхідно негайно розірвати ланцюг енергетичної залежності від Росії та забезпечити Україну всіма типами озброєння, яка дозволить перейти від оборони до контрнаступу".

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Віцепрем'єрка закликала парламентарів країн-членів НАТО посилити тиск на свої уряди для отримання Україною необхідної підтримки та подальшоі ізоляції Росії і наголосила, що зараз Україна очікує від країн Альянсу таких кроків:

торгове ембарго на імпорт російських енергоресурсів;

закриття всіх можливостей для обходу санкцій;

спрямування заморожених фінансових ресурсів для компенсацій Україні;

відмова від розрахунків у російських рублях; відключення всіх російських банків від SWIFT;

розширення індивідуальних санкцій та візових обмежень;

заборона трансляції всіх російських пропагандистських каналів

При цьому вона наголосила, що Україна зараз потребує постачання озброєння, яке дозволить ЗСУ перейти від оборони до наступу і допоможе відбити всі окуповані Росією території.

Стефанішина нагадала, що Україна подавала заявку на вступ до Північноатлантичного альянсу ще у 2008 році. Ніхто її не відкликав і вона залишається в силі.