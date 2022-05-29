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За 29 травня на Донбасі відбито 14 атак ворога, знищено 2 артсистеми, 11 одиниць бронетехніки, - пресцентр УОС

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За 29 травня на Донбасі відбито 14 атак ворога, знищено 2 артсистеми, 11 одиниць бронетехніки, - пресцентр УОС
Угруповання Об’єднаних сил продовжує ведення оборонної операції у визначеному районі відповідальності на Донецькому і Луганському напрямках.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні пресцентру штабу ООС.

У повіддомленні зазначається: "Уздовж усієї смуги оборони ворог застосовує бойову авіацію, реактивні системи залпового вогню, ствольну артилерію великих калібрів, танки, міномети різних систем, завдає ракетно-бомбових ударів по цивільних об’єктах інфраструктури, мирних житлових кварталах.

Окупанти обстріляли 46 населених пунктів в Донецькій та Луганській областях, зруйнували і пошкодили 62 цивільних об’єкти: 59 житлових будинків, електропідстанцію і будинок культури.

В результаті цих обстрілів лише в Покровському і Бахмутському районах Донецької області загинуло щонайменше 3 цивільних особи, ще 2 отримали поранення. Дані по решті районів Донеччини і Луганщини загалом наразі уточнюються.

Читайте на "Цензор.НЕТ": З початку доби на Донбасі відбито 7 атак ворога. Знищено 7 одиниць техніки окупантів і безпілотник "Орлан-10", - пресцентр ОС

Українські захисники і захисниці зі складу угруповання Об’єднаних сил відбили сьогодні 14 атак ворога. Ще на трьох локаціях тривають бої з окупантом.

Наші відважні воїни завдають рашистським загарбникам втрат у живій силі і техніці.

За добу, що минає, військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил знищили:  2 артилерійські системи;  11 одиниць бойової броньованої техніки; 10 ворожих автомобілів.

Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили 2 крилаті ракети Х-59МК та три високоточні безпілотні літальні апарати типу "Куб".

Загалом за тиждень, що минає, військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил відбили 76 ворожих атак. Знищили 22 танка, 1 одиницю спеціальної техніки, 17 артилерійських систем, 67 одиниць бойової броньованої техніки, 1 спеціальний броньований автомобіль та 28 одиниць автомобільної техніки (одна з них з боєкомплектом). Підрозділами ППО збито ворожий багатоцільовий гелікоптер К-52, 3 крилаті ракети та 25 безпілотних літальних апаратів окупанта.

Українські військовослужбовці продовжують мужньо та героїчно стримувати навалу російських окупантів!"

Також читайте: Донбас буде українським, - Зеленський про Лиман та Сєверодонецьк

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Топ коментарі

  • Urs
    "Крабы" судя по всему уже в Украине! Благодарим братскую Польшу за помощь!

  • ЗА ДЕРЖАВУ ОБИДНО
    Возле Кривого Рога ВСУ провели спецоперацию, где уничтожили много живой силы и техники оккупанта. В том числе самолет Су-35 и установки "Град".

    Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Кривого Рога Александра Вилкула.

    Как сообщил председатель Кривого Рога, была проведена успешная контратака на юге от Кривого Рога.

    "Уничтожено 63 оккупанта и 19 единиц вражеской техники, в том числе современные танки Т-72, реактивную систему залпового огня «Град», артиллерию, вертолеты и один самолет СУ-35. Благодарим за мужество и отвагу наших солдат", - написал Вилкул.
  • Urs
    Как передает Польское Радио 24 (единственный источник на эту тему) Польша передала украинской стороне 18 современных самоходных арматохаубов КРАБ. Известно, что помимо предоставленной техники, Армия Польши обучила и 100 украинских артиллерийцев.

    2 слова о самих машинах. ************* KRAB - польский продукт на лицензированной корейской шасси (Samsung Techwin)*, который также используется K9 Thunder, с 155-мм пушкой L/52 (NEXTER ), расположенной в модифицированной лицензионной башне AS90 (BAE Syst Все дело в детях. Здесь вы найдете системы: управление пожарами ТОПАЗ (WB Group), наземная навигация FiN 3110L (Leonardo), внутреннее соединение FORNET (WB Group), внешнее соединение RRC 9311AP (WB Group ), предупреждения и самооборона Obra-3 SSP-1 (Bumar P CO) ; и баллистический радар MVRS-700 SCD (****** Scentics).

    Максимальная скорость стрельбы этого набора 6 патронов в минуту и дальность до 40 км. Сколько времени нужно, чтобы расстаться, сделать выстрел и покинуть свое положение? 30 секунд! Запас боеприпасов позволяет использовать 28 патронов. Просто... . Что такое КРАБ стреляет? У артиллеристов в распоряжении 2 вида пуль: ОБ ОФдМКМ - дон. 32км и ОБ ОФдМКМ ДВ с газогенератором - дон. 40км (Dezamet&ZVS Holding). Обе пули «питаются» раздельными зарядами для метания (Explosia&Mesko).

    Сдача 18 современных "Крабов" разоружит наши артиллерии? НЕТ. Не беспокойся. Пусть я больше не буду беспокоиться о других видах «армии» в нашей армии, а сосредоточимся только на объекте, о котором идет речь. Вооруженные силы Польши заказали в общей сложности 170 крабских арматохаубиков вместе с сопровождающими машинами. Хотя заказ должен быть выполнен HSW к 2024 году. У ВС Польши уже около 100 экземпляров.

    Подводя итог, после ликвидации детских болезней КРАБ арматохаубы стали идеальной конструкцией, которой могут позавидовать многие военные державы. Вместе с хорошо подготовленными экипажами они обязательно станут сильным подкреплением СЗУ и будут убивать российские подразделения. Держим кулачки за боевой дебют нашего «Бога войны» и пожелаем ему много плодотворных хитов!

    Плохое посольство

    *описана финальная версия КРАБ
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