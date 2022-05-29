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Блінкен назвав Лукашенка співучасником нападу Росії на Україну

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Блінкен назвав Лукашенка співучасником нападу Росії на Україну
Лідер білоруського режиму Олександр Лукашенко є співучасником нападу Російської Федерації на Україну.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в твіттері написав держсекретар США Ентоні Блінкен.

"У День солідарності з Білоруссю ми пам'ятаємо про страждання, викликані придушенням прав людини режимом Лукашенка, ігноруванням міжнародних норм і співучастю у війні Росії проти України. Ми разом з білоруським народом сьогодні і кожен день", - підкреслив він.

Зазначимо, 29 травня демократичні сили оголосили Міжнародним днем солідарності з Білоруссю.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Білорусь не є агресором у війні проти України, - Лукашенко

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Топ коментарі

  • Дмитрий Иванов 933bda32
    Я что-то не слышал чёткой и внятной позиции наших рулевых по отношению к картофельному лосю и участии Беларуси в нападении на нас в целом? Или опять оставляем "пространство для манёвра"?
  • Vedana
    Ми разом з білоруським народом сьогодні і кожен день", - підкреслив він.

    Ти можеш, звичайно, бути з цими поплічниками, у яких на руках кров українців, скільки тобі влізе, а українці цим скотам-співучасникам не вибачають.

    Це - вороги, кордон з якими має бути міцно і надійно укріплений і жодну мерзоту звідти до нас пропускати не можна.
  • Paul Foxen
    а наші продовжують за спиною українців торгувати, бо бач щоб не напав повною силою треба. так как Люсінда *Прої бали* обдристович
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