Верещук закликала мешканців захоплених територій не брати російські паспорти

Міністрерка з питань реінтеграції окупованих територій України Ірина Верещук радить тим громадянам, які мешкають на тимчасово захоплених рф територіях, виїжджати звідти на підконтрольні українському урядові території і не брати російський паспорт.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це вона написала у Телеграмі.

За її словами, після 24 лютого життя всіх українців змінилося, і особливо це стосується тих, хто зараз проживає на тимчасово захоплених рф територіях. Верещук зазначила, що цим людям дуже непросто, багато хто з них наразі має приймати важкі доленосні рішення для себе та своїх сімей.

"Постають два основні питання: Чи залишатися жити під тимчасовою окупацією? Якщо залишатися під окупацією, чи брати російський паспорт? Не заглиблюючись в юридичні, політичні та моральні питання як міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій раджу наступне: Переїжджати на підконтрольну територію", - зазначила Верещук.

Вона уточнила, що знає, що виїхати на підконтрольну українській владі територію непросто, але порадила знаходити шляхи та можливості для цього, "бо йдеться про вашу безпеку й долю вашу та ваших дітей".

Також вона порекомендувала українцям не брати російський паспорт. "Знаю, що це може бути непросто, але у довгостроковій перспективі російське громадянство створить вам більше проблем, ніж вигоди. Отже, не беріть російські паспорти, не залишайтеся в окупації", - уточнила міністрерка.

Вона висловила думку, що, можливо, ця війна з Росією буде кривавішою, ніж ми уявляли і довшою, ніж ми очікували.

"Землю свою ми не віддамо. Ми за неї воюємо і ми її відвоюємо!" - зазначила Верещук.