Новини • Агресія Росії проти України, Війна

Лавров назвав "безумовним пріоритетом" для Росії окупацію двох областей України

52 897128
Лавров назвав "безумовним пріоритетом" для Росії окупацію двох областей України
Глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що захоплення Донецької та Луганської областей є безумовним пріоритетом війни в Україні, а мешканці решти окупованих українських територій мають самі "вирішити своє майбутнє".

Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланям на УП про це Лавров заявив в інтерв'ю французькому телеканалу TF1.

"Звільнення Донецької та Луганської областей, визнаних Російською Федерацією як незалежні держави, є безумовним пріоритетом", - заявив він. 

При цьому, зазначив російський міністр, щодо інших територій України, де відбувається російська "військова операція", "вирішувати своє майбутнє мають мешканці цих районів".

За його словами, у створеному президентом Володимиром Зеленським середовищі нібито існує "заборона російської освіти, ЗМІ, культури, використання російської мови у побуті". На противагу цьому, в "іншому" середовищі жителі окупованих Росією територій нібито "можуть виховувати своїх дітей так, як хочуть вони, а не Зеленський і його команда".

Лавров також намагається переконати, що тривалі терміни "спецоперації" РФ в Україні зумовлені наказом категорично уникати ударів по цивільній інфраструктурі. При цьому, як відомо, Росія з початку війни постійно руйнує цивільну інфраструктуру України.

Також читайте: Лавров заявив, що Захід навмисно стримує Зеленського від перемир'я з Росією

Топ коментарі

  • Sophia-Maria Duglass
  • Ан Мур
    а для нас безумовним пріоритетом є звільнення всіх окупованих територій, розвал мокшанської імперії на друзки, видача її наступниками всіх військових злочинців рашки (включно з цією лошаддю; само собою - з ******, тувінцем) в руки слідчих і суду спеціального трибуналу ООН.
  • Garry Grant
    Здохни,коняка.
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини