Лавров назвав "безумовним пріоритетом" для Росії окупацію двох областей України
Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланям на УП про це Лавров заявив в інтерв'ю французькому телеканалу TF1.
"Звільнення Донецької та Луганської областей, визнаних Російською Федерацією як незалежні держави, є безумовним пріоритетом", - заявив він.
При цьому, зазначив російський міністр, щодо інших територій України, де відбувається російська "військова операція", "вирішувати своє майбутнє мають мешканці цих районів".
За його словами, у створеному президентом Володимиром Зеленським середовищі нібито існує "заборона російської освіти, ЗМІ, культури, використання російської мови у побуті". На противагу цьому, в "іншому" середовищі жителі окупованих Росією територій нібито "можуть виховувати своїх дітей так, як хочуть вони, а не Зеленський і його команда".
Лавров також намагається переконати, що тривалі терміни "спецоперації" РФ в Україні зумовлені наказом категорично уникати ударів по цивільній інфраструктурі. При цьому, як відомо, Росія з початку війни постійно руйнує цивільну інфраструктуру України.