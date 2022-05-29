Рятувальникам Білорусі роздадуть зброю, щоб вони допомагали силовикам на протестах
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Рятувальникам в Білорусі роздадуть табельну зброю. Це нібито необхідно, тому що їх хочуть використовувати для допомоги силовикам.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє білоруське видання БЕЛТА.
Відзначається, що роздати зброю повинні до 15 червня.
"Поставлено завдання зробити необхідне озброєння особового складу табельною зброєю. До 15 червня ми отримуємо озброєння в Міністерстві оборони і фактично будемо готові до виконання завдань", - заявив міністр з надзвичайних ситуацій Білорусі Вадим Синявський.
За його словами, рятувальники допомагатимуть силовикам під час масових заворушень та у разі збройного конфлікту.