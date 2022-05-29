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Рятувальникам Білорусі роздадуть зброю, щоб вони допомагали силовикам на протестах

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Рятувальникам Білорусі роздадуть зброю, щоб вони допомагали силовикам на протестах
Рятувальникам в Білорусі роздадуть табельну зброю. Це нібито необхідно, тому що їх хочуть використовувати для допомоги силовикам.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє білоруське видання БЕЛТА.

Відзначається, що роздати зброю повинні до 15 червня.

"Поставлено завдання зробити необхідне озброєння особового складу табельною зброєю. До 15 червня ми отримуємо озброєння в Міністерстві оборони і фактично будемо готові до виконання завдань", - заявив міністр з надзвичайних ситуацій Білорусі Вадим Синявський.

За його словами, рятувальники допомагатимуть силовикам під час масових заворушень та у разі збройного конфлікту.

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Топ коментарі

  • Михаил Сомов e93c7ea8
    По обнаруженному табельному макарову легче идентифицировать сгоревший труп спасателя.
  • Adalet
    Мне тоді під час їхніх квіткопротестів дуже вразило, коли начебто адекватним кажеш, при чому з усією повагою, що квіточками нічого не здобудеш, а у відповідь таке "ми нє майданутиє, ми цівілізована всьо дєлаєм". Зараз ягідки від їхніх квіточок, зате "без майданів"
  • Urs
    нормально так белорусы "спаслись" после "выборов". Ну правильно, главное шоб не как у нас.
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