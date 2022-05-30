За 29 травня знищено 5 безпілотників, 2 ракети, ротно-тактичну групу окупантів та склад боєприпасів, - Повітряні Сили

29 травня знищено п’ять БпЛА, дві крилаті ракети, ротно-тактичну групу та склад боєприпасів

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Командування Повітряних Сил.

У повідомленні зазначається: "29 травня противник дещо знизив ракетні обстріли та авіаційну активність довкола українських кордонів.

На Сумщині винищувачі Повітряних Сил Збройних Сил України ліквідували два ворожі БпЛА, ще три безпілотники уразили підрозділи Сухопутних військ угруповання Об’єднаних сил.

Зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил на Східному напрямку знищили дві крилаті ракети.

А ударна авіація Повітряних Сил завдала повітряного удару по окупаційних військах в районі населеного пункту Довгеньке. Штурмовики Су-25 та бомбардувальники Су-24М знищили ротно-тактичну групу, склад боєприпасів, скупчення бойової броньованої техніки та живу силу рашистів".