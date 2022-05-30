Новини • Агресія Росії проти України, Війна

За 29 травня знищено 5 безпілотників, 2 ракети, ротно-тактичну групу окупантів та склад боєприпасів, - Повітряні Сили

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За 29 травня знищено 5 безпілотників, 2 ракети, ротно-тактичну групу окупантів та склад боєприпасів, - Повітряні Сили
29 травня знищено п’ять БпЛА, дві крилаті ракети, ротно-тактичну групу та склад боєприпасів

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Командування Повітряних Сил.

У повідомленні зазначається: "29 травня противник дещо знизив ракетні обстріли та авіаційну активність довкола українських кордонів.

На Сумщині винищувачі Повітряних Сил Збройних Сил України ліквідували два ворожі БпЛА, ще три безпілотники уразили підрозділи Сухопутних військ угруповання Об’єднаних сил.

Зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил на Східному напрямку знищили дві крилаті ракети.

А ударна авіація Повітряних Сил завдала повітряного удару по окупаційних військах в районі населеного пункту Довгеньке. Штурмовики Су-25 та бомбардувальники Су-24М знищили ротно-тактичну групу, склад боєприпасів, скупчення бойової броньованої техніки та живу силу рашистів".

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Топ коментарі

  • Sophia-Maria Duglass
  • Urs
    Sharp`s

    Генштаб ЗСУ оновив щоденне зведення з втрат РФ. Там - гарне число вбитих орків - 30000!

    30000 - абсолютний рекорд втрат військовослужбовців у ******** війнах.

    США втратили під час війни у Сирії, у 2014 - 2018 роки 24 солдати. Не 24 тисячі. Просто 24. Британія також втратила там 6 військовослужбовців.

    Під час війни у Перській затоці проти режиму Саддама Хусейна, США втратили вбитими 296 осіб. Це включаючи знамениту операцію "Буря у пустелі".

    Тільки втрати США у В'єтнамі - вищі. Там убитими чи зниклими безвісти американці називають 58,2 тис. чол. Але це за 8 років - 1965 - 1973. При цьому В'єтнам для Америки став психологічною травмою національного масштабу, від якої досі ще не всі оговталися.

    У ******** війнах Росія теж ні з чим подібним не стикалася:

    У Сирії з 2014 року Росія втратила загиблими 116 військовослужбовців.

    Під час вторгнення до Грузії втрати окупантів склали 215 загиблих та зниклих безвісти.

    З Чечнею Росія воювала двічі. Втрати загалом склали близько 11 тисяч. У Першій Чеченській війні - 5042, за період так званої контртерористичної операції - ще 6000 військовослужбовців.

    Варто, звичайно, відзначити, що в Чечні воювала ще нереформована армія. А не та чудо-армія, яку Путін зі своєю бандою розхвалювали, починаючи з середини нульових.

    Навіть за весь час окупації Афганістану Росія втратила лише 15 тисяч людей. Тобто в Афгані за 10 років війни Кремль пустив у витрати вдвічі менше бійців, ніж в Україні за три місяці. Причому Афган - це як В'єтнам для СРСР. Теж став травмою для цілого покоління.

    Насправді, все ще гірше. Якщо брати стандартне співвідношення вбитих і поранених під час військових дій - 1:3 - у ******** війні, то втрати армії РФ наближаються до 120 тис. чол., і це схоже на правду.

    Чи зупиниться Путін? Навряд чи на нього ці масштабні втрати справляють таке ж гнітюче враження, як на цивілізований світ. У Росії ще достатньо гарматного м'яса, щоб продовжувати агресивну війну проти нас.

    Проте, є декілька "але"... Гарматного м`яса у них вистачає, а от техніка все старіша та старіша. Водночас, у наших - все новіша та новіша. Іншого шансу на довгі роки поставити на коліна Імперію зла у нас не буде, а тому їбашити їх та їбашити. У черговий раз: наші ресурси поповнюються, у русні - ні, ми мотивовані, русня - ні, ми переможемо, русня - ні.
  • Urs
    где-то в расейском Ульяновске

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