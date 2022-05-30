Банки Бельгії з 1 червня почнуть обмінювати гривні на євро

За рішенням Національного банку Бельгії та відповідно до угоди з Україною з 1 червня біженці з нашої країни зможуть обмінювати гривні на євро в місцевих банківських установах.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише The Brussels Times.

"Відповідно до угоди між Національним банком Бельгії та Україною, українські біженці зможуть обмінювати банкноти гривні на євро. За рішенням федерального уряду, ця послуга буде надаватися у касах Національного банку, або у приватних банківських установах, таких як Belfius, Beobank, BNP Paribas Fortis, CBC, ING, KBC та KBC Brussels. За рекомендацією Європейської комісії від квітня поточного року, українські громадяни зможуть обміняти до 10 000 гривень (€316) на кожну дорослу людину без будь-яких зборів або комісій", - йдеться у публікації.

Очікується, що такої практики невдовзі приєднаються інші європейські країни.

Уточнюється, що громадянам України, які перебувають у Бельгії, буде потрібно надати лише Сертифікат тимчасового захисту, аби відкрити власний рахунок у місцевому банку з метою отримувати заробітну платню або пересилати гроші. За даними видання, на території країни знаходяться близько 78 тис. біженців з України.

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