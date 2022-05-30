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ЗСУ провели успішну контратаку на південь від Кривого Рогу - знищено 63 окупанти та 19 одиниць техніки, - Вілкул

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ЗСУ провели успішну контратаку на південь від Кривого Рогу - знищено 63 окупанти та 19 одиниць техніки, - Вілкул
На південь від Кривого Рогу ЗСУ здійснили успішну контратаку, в результаті якої було знищено 63 російських загарбників та майже два десятки одиниць військової техніки.

Як інфформує Цензор.НЕТ, таку інформацію оприлюднив у Телеграмі керівник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул.

Він зазначив, що ситуація на криворізькому напрямку фронту залишається напруженою, але водночас стабільною та контрольованою. ЗСУ виявляють справжню мужність і героїзм та успішно виконують поставлені бойові розпорядження.

"Було проведено успішну контратаку на півдні від Кривого Рогу. Знищено 63 окупанти та 19 одиниць ворожої техніки, у тому числі сучасні танки Т-72, ​​реактивну систему залпового вогню "Град", артилерію, гелікоптери та один літак Су-35. Дякуємо за мужність та відвагу нашим солдатам!", - написав він.

Вілкул додав, що триває серйозне зміцнення українських позицій на всіх лініях оборони, наші частини отримують допомогу з матеріально-технічним забезпеченням.

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Топ коментарі

  • Amber
    Приємно читати такі новини , не дивлячись на те , що на годиннику третя ночі !!

    Молодці наші воіни 👍🏼👍🏼👍🏼✊💪🙏🏼🙏🏼🙏🏼
  • Влас Ракита
    От древних времен и доныне
    Знают и сын и отец:
    Увяз коготок в Украине -
    Птичке двуглавой ******!

    "Чекає кацапа ганьба й домовина
    Де б лапоть його не ступив.
    Ніколи, ніколи не буде Вкраїна
    Рабою московських катів!"

    Слава Україні! - Героям Слава!
    Glory to Ukraine! - Glory to heroes!
    Ukraine will win!
  • Sophia-Maria Duglass
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